Precipita dal balcone, grave una donna di 30 anni

E’ in gravi condizioni una donna di 30 anni, precipitata dal balcone di un appartamento al terzo piano. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi (4 maggio) in via Indipendenza a Viareggio. L’allarme è scattato immediatamente: il 118 ha inviato sul posto oltre che l’ambulanza anche l’elisoccorso Pegaso. L’eliambulanza ha poi condotto la ferita, che è sempre rimasta cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.