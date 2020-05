Sono cinquanta i disegni di bambine e bambini delle classi prima e seconda della scuola primaria Giovanni Pascoli di Forte dei Marmi arrivati e messi in mostra nella hall dell’ospedale Versilia. Un gesto simbolo di solidarietà e di vicinanza al personale sanitario impegnato nell’emergenza.

“A voi che siete le persone che non possono rimanere a casa, che avete fatto delle corsie degli ospedali e dei reparti di terapia intensiva le vostre case, che trascorrete giorni e notti lontani dalle vostre famiglie prodigandovi per assistere quanti soffrono lontani dai loro cari – si legge nella nota che accompagnava i disegni, scritta dalle insegnanti insieme ai bambini – ci sentiamo di esprimere la nostra più sincera, sentita, profonda gratitudine e riconoscenza. Vogliate accogliere, quale segno di questi sentimenti di vicinanza, il lavoro che inviamo, frutto dei tanti, buoni pensieri espressi dai disegni dei nostri bambini. Ci uniamo così, con questo piccolo ma sincero gesto di partecipazione, alla voce corale di tutta una nazione. Vogliamo che giunga anche la nostra voce perché nel sentirci uniti troviamo la forza e lo scopo per guardare al futuro”.

Il direttore dell’ospedale Giacomo Corsini, anche a nome di tutto il personale, ha espresso un sincero ringraziamento ai bambini e alle insegnanti della scuola Pascoli per l’affetto e la vicinanza che emergono dai disegni e dalla belle parole che li hanno accompagnati. “Questi gesti di solidarietà e partecipazione – ha detto Corsini – sono stati e sono tuttora di grande aiuto e supporto per gli operatori impegnati in prima linea nella battaglia contro il covid19”.