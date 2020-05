Supporto psicologico a Viareggio, ecco i professionisti disponibili

Sono stati selezionati i professionisti che hanno dato la propria disponibilità per lo svolgimento del servizio gratuito di supporto psicologico in occasione dell’emergenza sanitaria da covid-19 per il comune di Viareggio.

I cittadini possono rivolgersi alla dottoressa Marika Del Chiaro il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, il mercoledì dalle 14 alle 16. E alla dottoressa Vessela Puosi al numero 338.8724811, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì anche il pomeriggio dalle 14 alle 18.

Entrambe sono disponibili anche il sabato e la domenica per i casi di emergenza.

Si ricorda che l’avviso esplorativo emanato dal Comune il 20 aprile scorso, resta aperto per quanti volessero partecipare. La domanda dovrà essere indirizzata a Comune di Viareggio – Piazza Nieri e Paolini snc 55049 Viareggio, e dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo di raccomandata a.r. oppure via pec all’indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it

Tutte le informazioni, compreso il bando, sono consultabili sul sito del Comune di Viareggio, sezione Covid.