Viareggio, attivi i numeri per il supporto psicologico gratuito

Il Comune di Viareggio mette in campo due professioniste per un servizio gratuito di supporto psicologico in occasione dell’emergenza sanitaria da covid19.

I cittadini potranno quindi rivolgersi a Marika Del Chiaro al numero 0584 599077, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, il mercoledì dalle 14 alle 16. E a Vessela Puosi al numero 338 8724811, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì anche il pomeriggio dalle 14 alle 18. Entrambe sono disponibili anche il sabato e la domenica per i casi di emergenza.