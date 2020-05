Viareggio, da domani ripartono tutti i mercati settimanali

Dopo la riapertura del mercato di Campagna amica il martedì in via Fratti e della vendita del pesce sul Lungo canale, ripartono da domani (7 maggio) tutti i mercati previsti sul piano del commercio su aree pubbliche nel comune di Viareggio, limitatamente alla sola parte alimentare, piante e fiori. Per garantire il livello di sicurezza necessario, agli operatori viene richiesto di allestire un percorso in entrata ed uno in uscita unico, distinto nei due sensi, facilmente controllabile e affiggere in modo visibile gli avvisi forniti dall’amministrazione per il pubblico che ricordino le regole comportamentali governative e regionali.

Gli operatori dovranno organizzare il banco in modo da facilitare l’avvicinamento del cliente nel rispetto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro, distanza che dovrà essere rispettata anche tra i frequentatori del mercato. Viene inoltre richiesto di apporre indicazioni a terra che facilitino il mantenimento della distanza di sicurezza, mettere obbligatoriamente a disposizione dei frequentatori, su un piano appositamente predisposto, guanti e dispenser con prodotto per la sanificazione per le mani nude con e senza guanti; infine impedire l’avvicinamento e richiedere l’allontanamento di quanti si presentassero al banco senza mascherina ed evitare di rovesciare liquidi a terra o di gettare carte o altri tipi di rifiuto che possano favorire il ristagno di sostanze virali.

I mercati nel Comune di Viareggio si tengono il martedì in via Filzi, nel quartiere ex Campo d’aviazione, il mercoledì in via Mons. Bartoletti angolo via Matanna alla Migliarina, il giovedì per adesso solo in via Fratti, il venerdì sul viale Giovanni XXIII a Torre del Lago e il sabato in piazza Paolo VI al Marco Polo.