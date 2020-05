Concerti virtuali, ultimo appuntamento con ‘Puccini in lockdown’

Si conclude domani (8 maggio) il concerto Puccini in lockdown. Amadi Lagha canta in streaming Firenze è come un albero fiorito alle 12 sui canali social #festivalpuccini e #orchestra della Toscana.

Ideato dalla Fondazione Festival Pucciniano con la Fondazione orchestra regionale della Toscana e trasmesso in streaming sulle piattaforme social #festivalpuccini #orchestradellatoscana, l’evento Puccini in lockdown ha avuto un grande successo di pubblico virtuale (80mila visualizzazioni) oltre che di interesse mediatico, a conferma della grande voglia di musica da parte del pubblico oltre che dalla voglia di fare musica dei musicisti dell’Orchestra del Festival Puccini e dell’Orchestra della Toscana e degli artisti fermati dall’emergenza sanitaria.

L’ultima parte in programma domani (8 maggio) sempre alle 12 vede protagonista il tenore Amadi Lagha che sarà l’interprete di Firenze è come un albero fiorito da Gianni Schicchi, l’atto unico del trittico ambientato a Firenze.

Un omaggio anche alla Toscana che lancia con questa iniziativa il messaggio #lamusicanonsiferma. Sul podio virtuale ancora la bacchetta di Gianna Fratta che così introduce il brano: “Firenze è come un albero fiorito è un’aria scritta da Puccini nello stile e nella forma di uno stornello toscano. Una grande metafora in cui Firenze viene paragonata ad un albero fiorito che ha tronco e fronde in piazza della Signoria, ma che trae le sue forze da radici che partono da ben più lontano”.

Il montaggio audio e video è stato curato dall’ingegnere del suono Luca Bimbi