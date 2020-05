Fondazione Galli dona mascherine all’ospedale Versilia

La Fondazione Niccolò Galli di Firenze ha donato mascherine Ffp2 all’ospedale Versilia. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, quando a donare i dispositivi di protezione per il personale sanitario è stato il presidente della Fondazione, Giovanni Galli, ex portiere di squadre di calcio di serie A come Fiorentina, Milan Torino, Napoli e Parma e della Nazionale italiana.

A ricevere le mascherine sono stati Giacomo Corsini, direttore dell’ospedale Versilia, e Franco Marsili, direttore della struttura di dermatologia dell’ospedale Versilia.