Stazzema, quest’anno la festa medievale di Terrinca è on line

Stazzema è cultura racconta domani (9 maggio) dalle 18 sulla pagina Facebook del Comune di Stazzema la Festa medievale di Terrinca che doveva arrivare alla terza edizione: Terrinca è il paese più antico della Versilia le cui origini si perdono nel passato longobardo di questo territorio.

Nell’estate 2018 e 2019 i paesani di Terrinca hanno riscoperto questa storia trasformandola in un evento eccezionale che ha avuto un riscontro favoloso dal punto di vista del gradimento e delle presenze Motori dell’evento il Circolo Arci Le tenacce, in collaborazione con il gruppo culturale I Colombani e il gruppo paesano Rimbocchiamoci Le maniche, ma tanti altri, che hanno portato indietro il paese di centinaia d’anni, per valorizzare il patrimonio storico e promuovere il territorio.

Nelle due giornate di festa nell’estate 2018 con replica eccezionale nel 2019 con quasi 10mila presenze, è stata riproposta una rivisitazione del paese in epoca longobardo-medioevale, attraverso il lavoro delle antiche botteghe, degli antichi mestieri, l’abbellimento a tema delle antiche vie, vicoli e piazze, con stendardi, scudi, drappi, stoffe. Inoltre erano presenti gruppi folkloristici di musici, giocolieri, falconieri, mangiafuoco, giochi rinascimentali, combattimenti, tamburini, sbandieratori e tanto altro ancora. Terrinca dunque è tornata a vestirsi a festa per regalare gioia a bambini di tutte le età che hanno scoperto le bellezze nascoste in vicoli e angoli caratteristici e passato una serata in serenità calandosi nei tempi dei primi insediamenti fino alla splendore del Rinascimento. Un modo diverso per passare una serata in un borgo di grande storia e di grande evocazione.

“Ancora una volta la forza del territorio è stata la sua storia – commenta l’assessore alla cultura Serena Vincenti – il borgo di Terrinca ha attinto dal suo passato e l’ha trasformato in una occasione di promozione del nostro Comune: nei prossimi anni si tornerà a stare assieme, intanto ci godiamo questo bello speciale di Noi Tv che racconta il paese e i suoi paesani, la storia da Tassilone il Longobardo che è il punto d’inizio fino a giungere all’oggi. Tutto è possibile per la forza di questi paesani, delle associazioni e di tutti coloro che si impegnano”.