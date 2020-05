Viareggio, aperte le votazioni per il bilancio partecipativo

Ultima tappa per il progetto Partecipa la comunità, il percorso di partecipazione civica ideato dal Comune di Viareggio che ha visto, tra gennaio e febbraio, 80 cittadini, 40 residenti a Viareggio e 40 residenti a Torre del Lago, elaborare 4 progetti per la realizzazione di opere pubbliche o per l’acquisto di beni per la collettività.

Come si ricorderà il Comune ha messo a disposizione complessivamente 500mila euro delle risorse del bilancio per finanziare due dei progetti elaborati, uno per Viareggio e uno per Torre del Lago, entrambi del valore di 250mila euro.

Nel mese di marzo la cittadinanza era stata chiamata a decidere, attraverso una votazione, quali interventi dovranno essere realizzati sul territorio comunale nel corso del 2020: tuttavia, vista l’emergenza coronavirus, l’amministrazione aveva deciso di interrompere il processo e di riprenderlo in un secondo momento.

Si riaprono quindi oggi (8 maggio) i termini per le votazioni: possono votare tutti i cittadini residenti nel Comune di Viareggio, sia italiani che stranieri, che compiranno il 16esimo anno di età quest’anno (quindi a partire dai nati nel 2004). Ciascun elettore può esprimere un solo voto per uno dei progetti, indipendentemente dalla propria residenza. Ultimo giorno per esprimere una preferenza venerdì (15 maggio) compreso.

Come si vota

Si può votare inviando una e-mail all’indirizzo partecipazione@comune.viareggio.lu.it oppure un messaggio, anche via WhatsApp, al numero 331.6804165. Va specificato nome, cognome, luogo e data di nascita, numero e titolo del progetto che si intende votare. Importante: affinché il voto sia valido, è necessario allegare alla e-mail copia o fotografia di un documento di identità della persona che esprime il voto.

I risultati delle votazioni verranno pubblicati sul sito internet del Comune.

I progetti da votare sono 4, due per Viareggio e due per Torre del Lago: ognuno ricomprende un insieme di lavori, immediatamente cantierabili, del valore di 250mila euro. I titoli sono Natura in libertà, A spasso fra le generazioni, Bambini in bicicletta, Dal lago al mare.