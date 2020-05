Coworking, a Massarosa un bando per gli under 40

Disponibili voucher individuali per liberi professionisti, per accedere agli spazi di coworking accreditati.

Ad annunciarlo l’ufficio Informagiovani del Comune di Massarosa: il voucher finanzia il costo di affitto dello spazio di coworking (per un massimo di 12 mesi) e ha un importo massimo di 3.500 euro, di cui 500 per le spese di viaggio, vitto e alloggio se è prevista una collaborazione in un coworking che si trova in un’altra regione o all’estero (Ue).

È prevista anche una specifica graduatoria dedicata ai giovani fino a 39 anni. Possono richiedere il voucher i liberi professionisti: titolari di partita Iva da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda; residenti e/o domiciliati in Toscana; appartenenti ad una delle seguenti tipologie: soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi; soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge 4/2013 e/o alla legge regionale n. 73/2008; soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps.

La domanda deve essere trasmessa tramite il sistema on line, allegando i documenti indicati all’art 8 del bando, utilizzando: Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Per il rilascio delle credenziali si possono seguire le indicazioni alla pagina dedicata; la propria carta nazionale dei servizi (Cns) abilitata.

Il bando finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì.