Sindaco Murzi, duro sfogo contro il giornalista Nicola Porro

Duro sfogo del sindaco Forte dei Marmi, Bruno Murzi contro il giornalista Nicola Porro. Nella sua trasmissione il giornalista Mediaset aveva duramente apostrofato il primo cittadino per aver emesso un’ordinanza in cui si permette di giocare a tennis nei circoli ai soli residenti. Una decisione ritenuta controproducente per un paese che vive di turismo.

Murzi ha risposto per le rime (definendo il giornalista “arrogante e altezzoso, ma non conosce le situazioni”) innanzitutto ricordando di aver rinunciato in apertura di consiliatura allo stipendio a favore delle attività del sociale per i cittadini del territorio. Murzi ha poi smontato ogni polemica ricordando che, al momento, sono ancora vietati gli spostamente interregionali e che quindi l’ordinanza che limita ai soli residenti il gioco del tennis è assolutamente congrua con le disposizioni governative e nazionali.