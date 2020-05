Aumento dell’addizionale sulla Tari, Del Ghingaro attacca la Provincia

“No, questa non m’è piaciuta per nulla”. Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro boccia senza mezzi termini l’aumento dell’addizionale tari che la Provincia di Lucca ha approvato alcuni giorni fa nell’ultimo bilancio. Un aumento dal 4 al 5% che porterà nella casse della provincia circa un milione e mezzo, da destinare alle spese correnti. Risorse, sostiene Del Ghingaro, che verranno tolte ai comuni che si troveranno a dover far fronte ad un ulteriore balzello imprevisto.

“Mentre i sindaci da una parte stanno raschiando il barile dei loro bilanci per trovare denaro da stanziare per gli aiuti alle famiglie ed alle imprese, dall’altra deliberano un bell’aumentino per tappare i buchi della Provincia, oberata di troppe spese e con i conti a rischio dissesto da tempo – sostiene il primo cittadino -. Tutto fatto in sordina, suppongo per evitare l’imbarazzo”.

“Viareggio è stato escluso dalla rappresentanza in Provincia dal sistema dei partiti che si è spartito i posti lasciandolo ovviamente fuori dal consiglio e naturalmente a seguito di questo fatto non partecipiamo volutamente neanche alle assemblee, quindi questa bella novità l’abbiamo appresa dai mass media e, davvero, siamo rimasti basiti. Ci hanno fornito spiegazioni, illustrato le motivazioni ma ora ci aspettiamo che si provveda, nei modi corretti e giusti a revocare il provvedimento, o a trovare modalità alternative per restituire quanto si sta togliendo ai comuni in un momento davvero delicato”.

“A Viareggio questo 1% costa circa 200mila euro che avremmo potuto e voluto destinare a sostenere le imprese in difficoltà, o le famiglie che non riescono a pagare le bollette. Spero, mi auguro, auspico – conclude Del Ghingaro – che chi ha assunto questa decisione si ricreda e la corregga il prima possibile”.