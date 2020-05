Barca si incastra in Darsena. Dondolini (Fdi): “Serve asse di penetrazione”

Un 40 metri per un totale di 165 tonnellate di peso trasportato per le vie della Darsena si è bloccato in via Indipendenza, tra via Savi e via Virgilio e si è anche inclinato poi su un lato, sfiorando le abitazioni.

Un episodio stigmatizzato da Fratelli d’Italia: “Quanto vogliamo andare avanti così? – dice il presidente del circolo di Viareggio, Marco Dondolini – L’attuale amministrazione in cinque anni non è riuscita a fare niente, tutto è esattamente come nel 2015 quando in campagna elettorale il candidato sindaco Giorgio Del Ghingaro prometteva di completare l’asse di penetrazione e invece siamo ancora in queste condizioni“.

“Rivendichiamo – dice Dondolini – con forza la volontà di portare a completamento il famoso asse di penetrazione e chiederà al centrodestra unito di inserire nel programma elettorale la proposta di realizzarlo a sud dello stadio dei Pini, liberando definitivamente gli abitanti della Darsena dal terrore di veder distrutte le proprie case se non addirittura mettere a rischio la propria vita”.