Ritiro della documentazione sanitaria, nuovo metodo al Versilia

Per l’ospedale Versilia cambianno le modalità per effettuare la richiesta ed il ritiro della documentazione sanitaria, in particolare le cartelle cliniche, da parte dei cittadini.

Intanto, tutte le mattine dalle 8 alle 10 al numero telefonico 0584 8256 è possibile ricevere informazioni specifiche su come richiedere e ritirare questi documenti.

In questo periodo le domande possono essere presentate con queste tre diverse modalità: tramite mail all’indirizzo cartelle.cliniche@uslnordovest.toscana.it; per fax (scaricando il modulo dal sito internet aziendale) al numero 0584 6055371; al box numero 7 all’ingresso principale dell’ospedale Versilia il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 su appuntamento.

Il ritiro della documentazione sanitaria può invece avvenire con queste due modalità: invio a domicilio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e pagamento in contrassegno; personalmente o da parte di persona delegata, sempre al box numero 7 (ingresso ospedale Versilia) il giovedì pomeriggio su appuntamento.