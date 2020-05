Servizio idrico, sindaci della Versilia chiedono un incontro a Gaia

I sindaci di Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema hanno sottoscritto una lettera indirizzata al presidente di Gaia Spa, Vincenzo Colle, in cui si sottolinea la necessità urgente di convocare un’assemblea soci entro e non oltre il prossimo 25 maggio.

La riunione servirà come momento di informazione a favore dei Comuni soci per conoscere la situazione del gestore del servizio idrico integrato dopo i mesi di lockdown. L’obiettivo è di creare uno spazio di aggiornamento e interlocuzione riguardo le misure che Gaia ha messo in campo per l’emergenza con particolare attenzione alla possibilità di intervenire sui tempi di fatturazione dei consumi a carico di famiglie e aziende così da poter rendere più sostenibile questo momento di crisi, spalmando i costi su un periodo di tempo più lungo.