Proseguono gli incontri in diretta Facebook organizzati da The Versilia Lifestyle, periodico che da tre anni racconta le eccellenze del territorio: cultura, lifestyle, enogastronomia, eventi, arte, spettacolo e glamour. Tutte le eccellenze di un territorio che da oltre un secolo crea mode e tendenze. Obiettivo del ciclo di incontri L’Antivirus è dare voce a chi rende grande la Versilia, sostenere le sue aziende e, al tempo stesso, promuovere un marchio riconosciuto a livello internazionale.

Dopo il grande successo della diretta con la wedding planner Glenda Marradi e l’avvocato Michela Tombolini di giovedì scorso – durante la quale è stato fatto il punto sul settore dei matrimoni anche alla luce dei nuovi decreti -, nella diretta di domani (25 maggio) saranno ospiti i presidenti delle Fondazioni La Versiliana di Marina di Pietrasanta, Alfredo Benedetti, e Villa Bertelli di Forte dei Marmi, Ermindo Tucci.

Una puntata molto attesa, in cui saranno svelate le anteprime dei rispettivi Ffstival estivi. Due appuntamenti divenuti un classico dell’offerta di intrattenimento versiliese, che però in questa stagione 2020 devono fare i conti con l’emergenza Covid.

Per entrambi, in virtù delle limitazioni tutt’ora in vigore in tema di assembramenti, non sarà facile allestire un cartellone tradizionale. Ma le idee non mancano e la voglia di continuare a offrire spettacolo c’è. Resta solo da capire quali soluzioni saranno adottate per farlo in totale sicurezza.

Appuntamento quindi domani alle 18,30 in diretta sulla pagina facebook The Versilia Lifestyle. Possibilità per il pubblico di fare domande live.

La rassegna prosegue giovedì 28 con la giornalista Beatrice Fornaciari che parlerà di arte, ripartenza ed eventi con la nota gallerista Patrizia Grigolini e il gioielliere Filippo Cassetti Burchi.