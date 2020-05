Lido di Camaiore, mille ombrelloni e posteggi gratis per la riapertura di stagione

Mille ombrelloni e oltre 500 posti auto gratuiti per i primi ospiti. Così l’associazione balneari di Lido di Camaiore in collaborazione con l’amministrazione comunale decide di festeggiare la riapertura di stagione. Un modo alternativo per affrontare la ripartenza. Nessun aumento dei prezzi per i clienti. Anzi, una intera giornata gratis al mare, per ricominciare a vivere a pieno il litorale. Sarà gratis ombrellone e sdraio, così come il parcheggio.

“La spiaggia di Lido di Camaiore – afferma Marco Daddio, presidente dell’associazione balneari di Lido di Camaiore – è pronta a ripartire. La nostra lunga spiaggia da sempre garantisce ampi spazi ai nostri clienti, oltre a confort e relax. Per la Versilia non sarà difficile garantire le norme di sicurezza, come la distanza sociale tra i nostri clienti. Relax, accoglienza, confort, per ragazzi e famiglie sono sempre stati il nostro biglietto da visita: a tutto questo oggi uniamo anche una particolare attenzione alla salute dei nostri clienti. Da noi si può vivere la spiaggia in sicurezza e serenità”.

Tutti gli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore offriranno una decina di ombrelloni gratis ciascuno, per un totale di mille ombrelloni gratuiti in tutto il litorale di Lido. L’open day è previsto proprio per il giorno della riapertura di tutti gli stabilimenti, il 29 maggio. Per poterne usufruire è consigliabile telefonare e prenotare. L’offerta sarà valida fino ad esaurimento degli ombrelloni gratuiti messi a disposizione dall’associazione. Contestualmente, a partire da martedì (26 maggio), l’iniziativa sarà promossa su tutto il territorio toscano grazie al coinvolgimento del Consorzio di promozione turistica della Versilia. All’iniziativa promossa dai balneari si associa anche il Comune di Camaiore ad essere gratis saranno anche gli oltre 500 stalli della marina. “Vogliamo ringraziare il Comune e la cooperativa Città di Lucca – conclude Daddio – per questo importante gesto del Comune che, in questa giornata particolare, darà una mano ai commercianti e ai gestori degli stabilimenti esentando dal pagamento il parcheggio”.

“Per prima cosa – commenta il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto – lasciatemi ringraziare la Cooperativa città di Lucca, gestore dei parcheggi a pagamento sul nostro territorio, per aver sposato la proposta mia e dell’Associazione balneari. Dopo il flash mob di sabato scorso, ci avviamo a vivere il prossimo 29 maggio un altro momento simbolo della speranza di rilancio delle nostre categorie economiche, in vista di una stagione che non sarà ‘normale’. La particolarità di questa stagione non farà però mutare il nostro impegno nel garantire agli ospiti, spazi di relax e svago nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento sociale. Ovviamente questo non ci deve far dimenticare la preoccupazione per l’andamento della curva dei contagi che dipende dalla responsabilità di tutti. Il mio pensiero va ai lavoratori stagionali: con 600 strutture alberghiere, 450 stabilimenti balneari e oltre 2 mila tra bar e ristoranti, si parla in Versilia di circa 15 mila lavoratori di cui, oggi, solo uno su quattro avrà la sicurezza di un posto in questa estate. L’amministrazione comunale aiuterà, con gli strumenti a sua disposizione, chi non potrà lavorare”.