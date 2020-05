Autorità portuale regionale, ecco il piano di investimenti per il porto di Viareggio

E’ stato approvato a maggioranza del Consiglio regionale il bilancio economico e di previsione dell’autorità portuale regionale per l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022 che risulta in pareggio. Tra gli interventi previsti per lo scalo di Viareggio c’è quello da 800 mila euro suddiviso in due annualità per i lavori di escavo e imboccatura, la progettazione definitiva ed esecutiva del sabbiodotto con un importo di 250 mila euro e con ultimazione prevista nei primi mesi del 2021, l’intervento di sostituzione degli anodi sacrificali nella Darsena Viareggio con un investimento previsto di 92 mila euro e conclusione nel 2020 e 20 mila euro destinati agli studi applicativi del Piano regolatore Portuale.

“Con l’approvazione del bilancio annuale e preventivo dell’Autorità portuale regionale diamo il via libera a un piano con un valore produttivo di oltre cinque milioni di euro – spiega il consigliere regionale del Partito democratico Stefano Baccelli -. Si tratta di un programma di risorse importante destinate a consolidare e migliorare la funzionalità degli scali portuali della costa toscana. Un piano in cui il porto di Viareggio conferma la sua centralità per la portualità regionale: un’attività destinata a crescere e migliorare grazie agli investimenti previsti sul nostro territorio. All’interno del piano, tra le altre risorse, sono infatti stanziati 800mila euro, suddivisi in due annualità, finalizzati all’attività ripetuta e tradizionale che è l’escavo e l’imboccatura del porto; 250mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva del sabbiodotto: un’infrastruttura tanto attesa e fondamentale che, come presidente della commissione territorio e ambiente del Consiglio regionale, ho proposto e sostenuto. Alle opere di completamento della banchina commerciale sono state invece destinate 760 mila euro”.