Multe salate a Viareggio per chi abbandona per strada guanti e mascherine

Multe salate a Viareggio a chi abbandona per strada mascherine e guanti.

Mascherine e guanti sono dispositivi di protezione entrati ormai nell’uso comune a tutela della salute pubblica ma che pongono l’attenzione anche sul tema dei rifiuti. E mentre prendono sempre più piede le mascherine riutilizzabili si assiste al fenomeno dell’abbandono a terra di quelle monouso.

L’amministrazione comunale ha quindi deciso di predisporre un’ordinanza, firmata questa mattina dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, che dispone da oggi fino a nuova revoca, il divieto di “abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per la protezione da Covid19 in aree pubbliche o aperte al pubblico (marciapiedi, strade, piazze, pinete, spiagge e arenili). La violazione comporta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro“.

“Un provvedimento che abbiamo dovuto prendere visto il diffuso malcostume di gettare a terra i dispositivi di protezione dopo l’uso – commenta l’assessore alla libertà urbana Maurizio Manzo – Non solo un atto di maleducazione che inquina l’ambiente ma un gesto che potrebbe mettere a rischio la salute delle persone nel caso le mascherine fossero infette e quindi classificate come rifiuto pericoloso. Un caso limite perché riguarda le persone positive o comunque sottoposte a quarantena, che potrebbe essere sanzionato con una multa decisamente più consistente, da 600 fino a 6mila euro“.

“Confidiamo tuttavia nella buona educazione delle persone e sul senso civico dei viareggini – conclude Manzo – che in questi mesi di lockdown è stato più volte dimostrato, facendo la differenza nel contenimento del contagio“.

Il corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale come indicato dall’Istituto superiore della sanità deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento.