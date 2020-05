Centrodestra in piazza per il 2 giugno: flash mob anche a Viareggio

Nella mattinata di martedì (2 giugno) i partiti del centrodestra organizzano una manifestazione in tantissime piazze di tutta Italia: fra queste ci sarà Viareggio.

Si tratterà di classici flash mob a numero contingentato ed osservando scrupolosamente le misure di sicurezza interpersonali. “Ripartiamo insieme – dicono gli organizzatori – per l’orgoglio italiano: questa la frase simbolo scelta per un appuntamento che vuole stigmatizzare apertamente l’operato di un governo il quale non ha saputo affrontare al meglio l’emergenza coronavirus, mettendo quindi in chiara difficoltà economica moltissimi italiani e toscani”.

L’appuntamento è alle 11 in piazza Campioni sulla passeggiata a mare. Saranno presenti parlamentari, sindaci, consiglieri regionali e comunali e militanti dei partiti della coalizione di centrodestra.