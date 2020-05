Viareggio, Festa della Repubblica in musica sulle note di Puccini

La città di Viareggio non poteva che celebrare anche in musica la festa della Repubblica. Il 2 giugno la Fondazione Festival Pucciniano insieme alla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini proporranno in streaming un concerto proprio dalla dimora preferita del maestro a Torre del Lago e da quel pianoforte da cui componeva la sua musica immortale.

Un concerto che sarà fruibile in streaming dalle piattaforme social Festival puccini e Villa Museo Giacomo Puccini martedì (2 giugno) alle 12. Saranno il maestro Alberto Veronesi, direttore musicale del Festival Puccini e gli artisti il soprano Amarilli Nizza e il tenore Raffaele Abete, che tante volte hanno calcato il palcoscenico del gran teatro all’aperto, ad interpretare alcune delle più celebri arie composte da Giacomo Puccini.

“Un evento preludio al Festival Puccini 2020 – dichiara la presidente della Fondazione Festival Pucciniano Maria Laura Simonetti – grazie a questa speciale sinergia che lega la nostra Fondazione e la Fondazione Simonetta Puccini nella valorizzazione di questo luogo del cuore di Giacomo Puccini che così importante è stato nel processo creativo dell’opera del Maestro. Ringrazio il presidente Giovanni Godi per l’entusiastica adesione a questa iniziativa e alle prossime iniziative che abbiamo programmato e nell’augurarvi buon ascolto, vi diamo appuntamento al Festival Puccini 2020. Viva Puccini che ci ha accompagnato in questo lungo difficile periodo con la sua musica, il suo Nessun Dorma è stato la colonna sonora del periodo di isolamento, l’inno alla rinascita che ha risuonato dovunque. Viva Puccini e Viva l’Italia”