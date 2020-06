Forte dei Marmi, scatta interruzione dell’energia elettrica per lavori

Interruzione dell’energia elettrica a Forte dei Marmi prevista per lunedì (8 giugno), dalla 13 alle 18, in via Scassi Carli, via Trento, via Catalani, via Allende, via Piaggia, via Marco Polo e Via Mazzini per permettere a E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, di effettuare i lavori di manutenzione del sistema elettrico.

In particolare in via Scassi Carli saranno interessati i civici 28, 32, da 36 a 44, da 54 a 56, 60, da 70 a 74, da 76p a 78, da 5 a 9, da 15 a 19, 23, da 33 a 41, da 45 a 45a, 53, da 57b a 59a; in via Trento da 138 a 140, da 140/c a 144, da 146in a 156, 111d, da 111f a 119a, 119c, da 119f a 125; in via Catalani i civici 16, 20, 15, da 21 a 23, da 26 a 28, 25, 31, 35; in via Allende da 8 a 10, 14, 27; in via Piaggia da 6 a 10; in via Marco Polo 37; e in via Mazzini da 136 a 138, 142, 154, da 160b a 162.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone Guasti e-distribuzione.

Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803 500.