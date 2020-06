Fdi: “Viareggio, bene restauro Torre Matilde ma altri 10 simboli della città hanno bisogno di manutenzione”

“Bene il restauro della Torre Matilde, che è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ma a Viareggio per una struttura ripristinata, ve ne sono almeno dieci ad aver bisogno, da anni, di restauro e manutenzione”. Lo dice il direttivo Fdi Lucca, andando all’attacco dell’amministrazione comunale.

“Alcuni esempi? Uno su tutti lo Stadio dei Pini – affermano da Fdi -, abbandonato a se stesso e lasciato nell’incuria più totale, nel dispiacere dei cittadini e dei tifosi della squadra cittadina che, ahimè, non esiste praticamente più. E ancora: il mercato ittico, il Teatro Politeama, la piscina comunale, la Terrazza della Repubblica, che anche in questa stagione si presenterà ai turisti come un cantiere aperto, il mercato centrale, piazza Cavour. Una lista lunga, lunghissima”.

“Proprio oggi, 7 giugno 2020, Viareggio compie 200 anni – concludono da Fdi -: oltre alla Torre Matilde, sarebbe stato bello fosse tornata agli antichi splendori, con tutte le strutture aperte e rinnovate, le piazze ammodernate, le strade pulite e la possibilità di andare a vedere uno spettacolo teatrale, una partita di calcio, di fare una nuotata in piscina o la spesa al mercato centrale. Evidentemente il sindaco pensa che concentrare l’attenzione sull’unico restauro fatto in cinque anni di amministrazione, possa far dimenticare ai viareggini tutte le bellezze della città lasciate in stato di abbandono, ma non è così”.