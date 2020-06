Il Frecciarossa estivo Milano-Roma fermerà in Versilia

Il Frecciarossa costiero di Trenitalia fermerà quest’estate anche nelle stazioni della Versilia. Se n’è avuta conferma questa mattina (7 giugno) con la pubblicazione dell’orario ufficiale del collegamento ferroviario veloce fra Milano e Roma attivo dal 14 giugno al 13 settembre. Due, quindi, le fermate giornaliere del Frecciarossa in Versilia: alle 16:37 a Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta e alle 16:46 a Viareggio per il treno diretto da Milano a Roma; alle 20,17 a Viareggio e alle 20,26 a Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta per il viaggio da Roma a Milano.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dai sindaci di Seravezza, Riccardo Tarabella, e di Forte dei Marmi, Bruno Murzi. La fermata a Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta è frutto anche del lavoro di sensibilizzazione compiuto dalle due amministrazioni nei confronti di Trenitalia grazie ai buoni uffici della Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica.

“Ritengo che sia anche il risultato della programmazione avviata nel 2017 per la riqualificazione della nostra stazione ferroviaria – commenta il sindaco Tarabella -. Un progetto di restyling tutt’ora in corso a cura delle Ferrovie, che beneficia di un importante finanziamento straordinario di 255 mila euro dei Comuni di Seravezza e Forte dei Marmi finalizzato al prolungamento del sottopasso pedonale e al collegamento strategico dello scalo ferroviario con il parcheggio dell’area terminal. In attesa del completamento delle opere dovremo adesso lavorare con Forte dei Marmi per potenziare i servizi pubblici e privati di trasporto sul territorio, in particolare in coincidenza con gli orari di arrivo del Frecciarossa e dei principali treni turistici estivi”.

“Sono particolarmente soddisfatto dell’ufficialità della notizia – afferma il sindaco Bruno Murzi – che avevo avuto modo di ricevere venerdì scorso direttamente dal direttore di Toscana Promozione Francesco Palumbo all’interno delle iniziative presentatemi al termine della video conferenza dell’ambito turistico. Una grande opportunità per tutto il territorio della Versilia e per Forte dei Marmi, un’occasione che permetterà di facilitare attraverso un servizio di alta qualità l’arrivo di molti turisti. Lavoreremo tutti insieme tra Comuni per mettere a punto il collegamento tra la stazione ferroviaria e i nostri territori per permettere ai turisti di conoscere e visitare le bellezze sia dell’entroterra che della costa”.

Le amministrazioni di Seravezza e Forte dei Marmi ringraziano l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo, il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo e i vertici di Trenitalia per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio versiliese e delle sue esigenze turistiche.