‘Pulizie di primavera’, sabato la raccolta rifiuti alla Lecciona

A Viareggio ripartono gli appuntamenti con le Pulizie di Primavera. Il gruppo di volontari ha infatti organizzato una raccolta di rifiuti nella spiaggia libera della Lecciona, in programma sabato (13 giugno) alle 9,30 con ritrovo in fondo al viale Europa in Darsena.

Da lì i partecipanti – muniti di guanti, sacchi e mascherine – si incammineranno verso l’arenile per ripulire il primo tratto. Il gruppo Pulizie di Primavera, nato lo scorso anno e composto da decine di volontari, ha effettuato raccolte di rifiuti in diversi punti della città (pinete di Ponente e Levante).

I prossimi appuntamenti verranno comunicati di volta in volta dagli organizzatori.