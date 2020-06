Asl Toscana Nord Ovest, verso il ritorno all’accesso diretto per i prelievi

Nel quadro di un graduale ritorno alla normalità dei servizi territoriali, a partire dalla prossima settimana in alcuni presidi distrettuali dell’Usl Toscana nord ovest tornerà ad essere garantito anche l’accesso diretto ai prelievi.

I responsabili di zona, di concerto con la direzione aziendale stavano già lavorando da alcune settimane ad un piano di ripristino dell’accesso diretto per i cittadini, da affiancare alle prenotazioni dei prelievi già raccolte. L’obiettivo dell’azienda a partire da lunedì (15 giugno) ma in maniera crescente nelle prossime settimane è infatti quello, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, di venire incontro alle esigenze degli utenti.

Questo avverrà in tutti i territori attraverso alcune azioni di miglioramento già predisposte ed in fase di sviluppo: l’estensione dell’offerta grazie anche, in qualche caso, all’apertura di nuovi sportelli o alla collaborazione con le associazioni di volontariato distribuite capillarmente sul territorio; l’ampliamento della “finestra” dei prelievi (si sta lavorando ad anticipare l’orario di mezz’ora, d’accordo con i laboratori); la semplificazione delle prenotazioni con linee dedicate e con una nuova app in fase di definizione.

Visto che per rispettare le norme sul distanziamento molte persone dovranno aspettare il loro turno all’esterno degli edifici, si stanno inoltre reperendo dei gazebo per aumentare il comfort degli utenti. Proprio perché alcune di queste azioni non potranno andare subito a pieno regime, il consiglio alla cittadinanza è di non affollare i centri di prelievo fin dai primissimi giorni, se non per urgenze che sono sempre e comunque garantite. Inoltre chi ha il posto prenotato è invitato a mantenerlo.

Questa la situazione per Piana di Lucca e Valle del Serchio.

Lucca Cittadella della Salute Campo di Marte: da lunedì (15 giugno) verranno aperti due punti prelievo in più all’interno della struttura nell’edificio E, con due entrate diverse, una per le persone con prenotazione ed una per l’accesso diretto.

A partire da martedì 16 giugno questa la nuova organizzazione. Dal lunedì a venerdì: accesso libero el padiglione E , accesso in preaccettazione nel padiglione A – lato scuola, accesso “altro prelievo” (per urgenze, gravidanza, oncologici) nel padiglione B; il sabato: accesso in preaccettazione nel padiglione E.

Questa riorganizzazione permette di garantire un servizio rapido in particolare a chi utilizza l’ormai collaudato sistema della preaccettazione.

Marlia: gli orari rimangono invariati in preaccettazione lunedì (solo Inr), mercoledì e venerdì.

Capannori: gli orari rimangono invariati in preaccettazione lunedì (solo Inr), martedì e giovedì.

San Leonardo in Treponzio: gli orari rimangono invariati in preaccettazione martedì e venerdì.

Lucca – Casa di cura Santa Zita (convenzionata): gli orari rimangono invariati in preaccettazione mercoledì e sabato.

Rimangono inoltre invariati orari e sedi delle associazioni di volontariato, come attuale offerta.

Dalla prossima settimana é previsto l’incremento di una seduta settimanale ad accesso libero nella Casa della Salute di Piazza al Serchio. Programmato anche l’aumento di 5 persone ad accesso libero per ogni seduta di prelievo in tutti i punti distrettuali della Valle del Serchio. Ad ampliare l’offerta contribuirà inoltre la riapertura ad accesso diretto dei punti prelievo legati alle associazioni di volontariato che in Valle sono numerosi e distribuiti in maniera capillare sul territorio.

Questa la situazione nella zona Versilia, dove sono in corso la rimodulazione ed il progressivo ampliamento dell’offerta delle attività di prelievo di sangue ambulatoriale svolte dall’Azienda. Sul territorio sono presenti, oltre ai centri prelievo aziendali collocati nelle sedi territoriali di Viareggio, Torre del Lago e Pietrasanta, altri 10 punti prelievo convenzionati con associazioni di volontariato. Questa è infatti l’articolazione complessiva in Versilia: Casa della Salute Tabarracci di Viareggio; Casa della Salute di Torre del Lago; Presidio distrettuale Santa Maria Goretti; Casa della Salute di Pietrasanta; Misericordia di Massarosa; Misericordia di Stiava; Misericordia di Camaiore; Misericordia di Capezzano; Croce Verde Marina di Marina di Pietrasanta; Croce Verde di Forte dei Marmi; Misericordia di Forte dei Marmi (solo domiciliari); Croce Bianca di Querceta; Misericordia di Seravezza; Pubblica assistenza di Ponte Stazzemese.

Nella fase emergenziale, in conseguenza delle disposizioni in materia di contenimento del contagio e di attuazione delle prescrizioni di distanziamento sociale, le attività sono state contingentate e assicurate al punto prelievi della Casa della Salute Tabarracci su appuntamento con la creazione di apposite agende prenotabili via email e telefonicamente. In fase 2, vista la crescente richiesta di prestazioni si è provveduto a incrementare gli orari e a rimodulare le attività prevedendo la riapertura degli altri punti di prelievo e l’estensione dell’orario.

Da lunedì (15 giugno) saranno per questo riattivati i punti prelievo di Torre del Lago e Santa Maria Goretti (alla Coop) e pertanto a Viareggio saranno eseguiti previo appuntamento quotidianamente circa 225 prelievi al giorno così distribuiti: a Torre del Lago dalle 7,30 alle 9,30 dal lunedì al venerdè per complessive 25 prenotazioni al giorno; alla Casa della Salute Tabarracci dalle 7,30 alle 10,55 dal lunedì al sabato per complessive 150 prenotazioni al giorno; al presidio Santa Maria Goretti dalle 7,30 alle 9,30 dal lunedì al sabato per complessive 50 prenotazioni.

Gli appuntamenti, saranno prenotabili telefonando dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri: 0584.6059220 dalle 8,30 alle 14,30 e 0584.6059278 (solo per punto prelievi del distretto Tabarracci) dalle 12 alle 16.

Per quanto riguarda i centri prelievo convenzionati è in corso una negoziazione con le associazioni per garantire un accesso diretto dei cittadini alle prestazioni e un eventuale ampliamento dell’orario, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento del contagio.