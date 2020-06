Pd Viareggio, il commissario incontra il sindaco Del Ghingaro

Ai firmatari del ricorso contro il commissariamento risponde a stretto giro il commissario Franchi, che racconta il percoro iniziato in città e nel partito.

“Dopo le riunioni preliminari con diversi esponenti del partito – si legge in una nota – il commissario ha invitato il sindaco Giorgio Del Ghingaro ad un incontro nella sede di via Regia. La riunione ha affrontato molte questioni che interessano sia la città che le politiche comprensoriali della Versilia: in primo luogo le misure economiche per il futuro di Viareggio. Dalle attività produttive al turismo, dalle piccole realtà imprenditoriali alle politiche per il sostegno delle fasce più deboli. Temi verso i quali l’attenzione del fronte democratico e progressista è ancora più alta in questa fase post Covid. L’obiettivo è programmare un lavoro serio e concreto per dare risposte immediate alle esigenze di una città anche in vista delle prossime scadenze elettorali, sia regionali che amministrative”.

“Tra i temi comprensoriali affrontati – spiega la nota – il parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la volontà di rinnovarne il rapporto in un’ottica di forte valorizzazione. L’altra questione individuata tra le priorità, è legata alla gestione e alla valorizzazione dei rifiuti. In questo dibattito un nodo importante è la costituzione di una società unica che superi i confini comunali, continui ad assicurare un servizio di qualità alle imprese e ai cittadini, sia in grado di mantenere tariffe basse e offra garanzie occupazionali ai dipendenti. In tema di occupazione, una politica attenta e vicina alle persone è quella che guarda alle fasce più deboli della popolazione, a quelle che, anche in questa emergenza, si sono trovate in grande difficoltà. Pensiamo ai più giovani, ai piccoli imprenditori, alle partite Iva, pensiamo alle nuove povertà legate al particolare contesto economico viareggino, messe in luce nei mesi dell’emergenza sanitaria”.

“L’incontro di oggi – conclude la nota ò articolato e positivo e a cui ne seguirà un altro entro la prossima settimana, si inserisce in un percorso di confronto che il commissario continuerà nei prossimi giorni e che vedrà coinvolti in primo luogo gli iscritti del partito Democratico viareggino, gli amministratori del Pd versiliese e tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori progressisti e del centro sinistra“.