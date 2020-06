Terremoto in maggioranza a Massarosa, Coluccini: “Garibaldi e Dati sono all’opposizione”

Nuovo terremoto per la maggioranza di Massarosa. Il sindaco ‘mette’ due consiglieri all’opposizione.

“I consiglieri Mascia Garibaldi e Sisto Dati sono all’opposizione”. A chiarire la posizione dell’attuale compagine che sostiene l’amministrazione è lo stesso sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini.

“Le motivazioni di questa presa d’atto – spiega il sindaco al termine di una riunione tra lo stesso primo cittadino e i vertici della Lega appena terminata – sono numerose. Da un anno a questa parte i due consiglieri mostrano scarsa collaborazione, per non dire che remano contro. Le ultime questioni hanno palesato la loro posizione: l’attacco al presidente del consiglio comunale Claudio Marlia che è solo strumentale. Per non parlare della bocciatura data in commissione contro le associazioni sulla questione sagre: non hanno capito che l’unico modo per non cancellare tutte le sagre a Massarosa è andare in deroga al regolamento, perché stando al regolamento quest’anno non ne potremmo far fare neanche una”.

“Ma ormai Dati e Garibaldi – conclude il sindaco – hanno preso una strada indipendente e diversa da questa amministrazione e dai partiti che sostengono questa amministrazione. Mentre si concedono allo show in consiglio comunale e affermano che al centrosinistra non farebbero neanche amministrare una bocciofila, poi ci vanno a fare gli accordi sfacciati per far ‘dispetto’ a Marlia. Noi siamo gente seria e coscienziosa con una terribile crisi da gestire ereditata e non possiamo più tollerare questo atteggiamento: si sono posti da soli all’opposizione”.