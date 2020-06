Turismo in crisi, Montemagni (Lega): “I camerieri tra le categorie più penalizzate”

“I camerieri saranno tra le categorie più penalizzate da questa emergenza“. Così la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemgani fa luce su una delle implicazioni che la crisi del settore turistico porta inevitabilmente con sé: la questione dei lavoratori stagionali.

“E’ tristemente risaputo – afferma Montemagni – che il settore turistico sarà tra i più danneggiati dall’emergenza covid19. In questo difficile contesto pensiamo, dunque, alle migliaia di lavoratori stagionali che solitamente operano nelle varie strutture versiliesi; questa estate, purtroppo, rischiano seriamente, in gran numero, di non essere impiegati, non potendo, poi, probabilmente, nemmeno contare su un equo e continuativo aiuto economico da parte dello Stato. Ci riferiamo, solo per fare un esempio, ai camerieri che saranno certamente tra le categorie più penalizzate da questa emergenza, considerato che un prevedibile minore afflusso di villeggianti, comporterà, giocoforza, una drastica riduzione del personale negli alberghi, nei ristoranti e nei bar. Insomma tante famiglie versiliesi si ritroveranno in condizioni estremamente disagiate ed è, dunque, fondamentale che tali lavoratori non vengano abbandonati, ma adeguatamente sostenuti economicamente per un congruo periodo di tempo“.