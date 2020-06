Baldini (Lega): “Su piazza Cavour parere dei revisori dei conti ci dà ragione”

“Questa mattina, dopo le sollecitazioni e le insistenze svolte ieri anche in conferenza dei capigruppo al fine di vedermi consegnare copia del parere che i revisori dei conti del Comune di Viareggio hanno redatto, sin dal giorno 18 maggio in merito al partenariato pubblico privato avente per la riqualificazione generale del mercato di Piazza Cavour e dell’area a parcheggio denominata Ex Gasometro come approvata dal consiglio comunale con delibera 27 del 4 maggio, ho finalmente ricevuto il documento ed ho potuto verificare, ancora meglio di ieri sulla sola base della determina del dottor Bartalucci, che avevamo ragione in pieno e che la posizione assunta dalla Lega in consiglio comunale è stata ineccepibile”. Così interviene il capogruppo della Lega Massimiliano Baldini

“Scrivono infatti – dice Baldini – i revisori del Comune di Viareggio, in primo luogo, che “il richiesto parere doveva essere acquisito prima dell’assunzione dell’atto deliberativo consiliare trattandosi comunque di un’operazione riconducibile tra gli strumenti di finanza innovativa e niente vale la qualificazione che è stata fatta tra atti tipici ed atti atipici”, aggiungendo poi che “le valutazioni inerenti ai rischi ed alle simulazioni di stress dovrebbero formare oggetto sostanziale di un qualsiasi parere di fattibilità e, nel caso di specie, dovrebbero essere acquisite con dovizia di particolari onde evitare che un bene pubblico venga sottratto alla disponibilità dell’ente per un periodo così lungo, come quello fissato nel partenariato in oggetto, senza prima aver acquisito le informazioni necessarie per valutare l’assoluta convenienza dell’operazione sia sotto l’aspetto finanziario che sotto l’aspetto dell’interesse pubblico che dalla documentazione prodotta pare non emergere””.

“Un ragionamento che l’organo di revisione – prosegue il consigliere – ha basato “su quanto recepito nella deliberazione della Corte dei Conti Liguria numero 5/2017, secondo la normativa comunitaria, sugli elementi fondanti dal codice degli appalti, nonché nell’esatta identificazione e allocazione dei rischi concordata nel contratto di partenariato” e concludendo con durezza nell’invitare l’amministrazione Del Ghingaro “ad effettuare ulteriori approfondite valutazioni comparative sia sotto l’aspetto della convenienza economico-finanziaria che sotto l’aspetto giuridico e tecnico””.

“Insomma – commenta il capogruppo della Lega – un quadro ben diverso da quello fatto credere dal sindaco Del Ghingaro ai cittadini ed agli operatori del settore che invece va nella direzione dei dubbi che la Lega, pur non dichiarandosi contraria in linea di principio ad un progetto privato che possa riqualificare il nostro disastrato mercato, aveva espresso chiedendo risposte asseverate sul piano finanziario e sulla sussistenza dell’interesse pubblico che non solo non sono state fornite ma che oggi scopriamo che i revisori stessi chiedono ponendo non pochi dubbi, anzi bacchettando l’amministrazione per aver proceduto alla delibera in carenza del loro parere”.

“Pertanto – conclude – stigmatizziamo duramente ed ancora una volta il grave comportamento del sindaco Giorgio Del Ghingaro e dell’amministrazione comunale che stanno procedendo con la solita superficialità e nel disprezzo delle prerogative del consiglio comunale oltre che assumendo decisioni che potrebbero ripercuotersi pesantemente sulle spalle dei cittadini e, se necessario, procederemo in ogni sede opportuna affinchè l’interesse pubblico sia tutelato in ogni modo e non pregiudicato dagli spot elettorali di un sindaco tutto chiacchiere e distintivo”.