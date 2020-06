Giovani per Viareggio: “Il cinema all’aperto è realtà”

L‘idea del cinema all’aperto era stata proposta dal gruppo Giovani per Viareggio. Idea che adesso è diventata realtà: “Come Giovani per Viareggio abbiamo più volte proposto l’idea di allestire nella nostra città, durante il periodo estivo, un cinema all’aperto – dice il gruppo – In virtù delle nuove abitudini che si stanno configurando a causa dell’emergenza covid-19, avevamo rilanciato questa possibilità poco più di un mese fa, ipotizzando come luogo ideale per lo svolgimento di questo tipo di iniziativa la Cittadella del Carnevale“.

“Siamo felici di apprendere che questo progetto è diventato realtà. Infatti, come annunciato sulla pagina facebook della Fondazione Carnevale di Viareggio, nei mesi di luglio e agosto la Cittadella del Carnevale si trasformerà in un bellissimo cinema sotto le stelle con la proiezione di film dedicati a tutte le fasce d’età”, ha detto il gruppo Giovani per Viareggio.

“La direzione intrapresa – concludono – è secondo noi quella giusta in quanto Viareggio deve diventare sempre di più una Città ricca di eventi in grado di attrarre turisti e cittadini che vogliono vivere a pieno la nostra città, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni“.