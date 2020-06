Simonini (Cambiamo!): “A Viareggio il ticket per la sosta costa troppo”

“A Viareggio il ticket per la sosta veicolare costa troppo“. Con queste parole, dopo un sopralluogo con diversi commercianti, interviene il coordinatore provinciale di Cambiamo! Simone Simonini, che accusa l’amministrazione “di disincentivare il turismo per fare cassa con tariffe troppo care”.

“Non capisco – dice Simonini – se l’amministrazione Del Ghingaro voglia far ripartire o meno l’economia di Viareggio. Visto il periodo economico non troppo felice, ritengo veramente esagerato far pagare per 3 ore oltre 5 euro, e 10 per una sosta giornaliera. Per quale motivazione le famiglie dovrebbero scegliere Viareggio per trascorrere qualche ora in città al mare con bambini piuttosto che fermarsi per un pranzo o una cena sul lungomare?”.

“Viareggio da sempre meta ambita – conclude Simonini – rischia di diventare poco appetibile e fuori portata per molti cittadini e turisti. Insomma fortunatamente possiamo porre rimedio cambiando colore alla giunta municipale in vista delle prossime amministrative di fine estate. Noi di Cambiamo! intendiamo lavorare anche su questo aspetto, rimodulando tante cose tra cui le tariffe degli stalli auto“.