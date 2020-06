Viareggio, sinistra in cerca di unità per l’alternativa a Del Ghingaro

Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Repubblica Viareggina cercano l’intesa per un’alternativa a Viareggio.

“Le elezioni comunali del 2020 – dicono – si inseriscono in un momento di grave crisi economica per Viareggio, in cui la pandemia di Covid-19 va ad infierire su una situazione già di per sé compromessa dalle ben note difficoltà in cui la città versa, e rispetto a cui valutiamo negativamente l’operato dell’amministrazione Del Ghingaro, il cui vero volto viene ora smascherato definitivamente dall’ingresso in maggioranza del gruppo dirigente storico di Forza Italia e dal commissariamento per interposta persona del Partito Democratico”.

“Riteniamo che Viareggio – spiegano – si trovi di fronte ad un bivio, e che sia necessario mettere in campo una risposta all’altezza delle grandi sfide che la nostra città si trova di fronte, affinché a pagare la crisi non siano le classi popolari”.

“È per iniziare a mettere in campo una tale risposta – conclude la nota – che ieri sera si sono incontrate le delegazioni di Pci, Prc, Potere al Popolo e Repubblica VIareggina, che a seguito del passo indietro operato da Romina Cortopassi hanno ripreso il dialogo che già su base regionale ha portato alla positiva ricandidatura unitaria di Tommaso Fattori a presidente della Regione Toscana, con l’auspicio che esso si possa ulteriormente ampliare a livello locale su una base programmatica comune“.