In Versilia si torna a ballare: riaprono le discoteche

La riapertura delle discoteche dà il via all’estate in Versilia. Da domani (18 giugno) e per tutto il fine settimana si torna a ballare nel rispetto dei protocolli anticovid. Mascherina e ingressi contingentati saranno la nuova realtà del divertimento. Ad annunciarlo è il sito ideato dal copywriter che ha posizionato la costa tra Cinquale e la Darsena di Viareggio “Capitale del divertimento”. Ad aprire la stagione, per tre serate consecutive, saranno i due locali agli estremi della costa: il Beach Club a Forte dei Marmi e il Maki Maki a Viareggio.

Distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone, obbligo di mascherina al chiuso o quando la distanza interpersonale non può essere rispettata e ingressi contingentati. Sono questi i nuovi protocolli da rispettare. Proprio per questo, il sito ufficiale del divertimento tra Forte dei Marmi e Viareggio raccomanda a tutti la prenotazione di un tavolo con relativo servizio. E per farlo mette a disposizione del pubblico il suo servizio di info, prenotazioni e consigli disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero 347 4774772

Nel dettaglio il locale in Darsena lancia il suo nuovo format Maki Maki Island. Corner distanziati provvisti di sedute, tavoli per accogliere coppie e gruppi, servizio al tavolo e vari dispositivi di sicurezza. E per andare incontro alle esigenze del pubblico cambiano anche gli orari: si inizia prima del tramonto alle 20 con le nuove formule cena con antipasteria; cena con antipasteria, primo e frittura mista, cene alla carta. Dopocena inizia il divertimento. Il locale, in particolare l’ampio giardino, è stato ristrutturato per offrire al pubblico una maggior distanza interpersonale e tra i tavoli a cui il personale assicura un accurato servizio.

La discoteca al confine tra Cinquale e Forte dei Marmi riparte con tre delle sue serate cult. Il Venerdì Hip Hop Attitude con Dj Filo Bibog. Il nuovo sabato sera Here We Are, da mezzanotte con Dj Mirco Martini e la sua musica house e commerciale in pieno stile Ibiza. La domenica Be Chic con easy dinner (che ha sostituito il buffet) dalle 20,30 e discoteca dalle 22,30. Gli ingrassi saranno contingentati nel rispetto dei protocolli anti covid19, precedenza a chi ha prenotato un tavolo rispetto a chi desidera entrare senza prenotazione. Ingresso obbligatorio con mascherina da indossare al chiuso e all’esterno tutte le volte che non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.