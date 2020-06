Anniversario alluvione Versilia, tante le iniziative in ricordo delle vittime

Ventriquattesimo anniversario dell’alluvione in Versilia: Pietrasanta non dimentica il piccolo Alessio Ricci ed il grande dolore di quei lunghi giorni di disperazione e distruzione.

A distanza di 24 anni la comunità di Pietrasanta ricorda il tragico evento alluvionale che portò morte e sgomento in Versilia ed in Garfagnana.

Quattordici le vittime, tra cui il piccolo Alessio Ricci che all’epoca frequentava la terza elementare, con 4500 famiglie evacuate e oltre 200 miliardi di vecchie lire di danni stimati: questo il bilancio di un evento senza precedenti nella storia recente della Versilia.

Quest’anno la drammatica alluvione del 1996 avrà una valenza nazionale con il video messaggio del capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, Angelo Borrelli che sarà pubblicato sulle pagine social e sui canali istituzionali dei comuni della Versilia.

Due i momenti che contraddistingueranno le iniziative a Pietrasanta in programma domani (19 giugno): la deposizione della corona alla scuola primaria del Pollino intitolata ad Alessio Ricci (alle 10) da parte dell’amministrazione comunale e la Staffetta della memoria organizzata in collaborazione con l’Atletica Pietrasanta con tappa in località La Rotta alle 19,30 ed arrivo a Pontestazzemese intorno alle 21,20.

Le altre iniziative sono in agenda a Seravezza, in località Marzocchino, con la deposizione della corona in ricordo di Valerio Guidi (alle 19.55), in Piazza Carducci (20,30) e Piazza della Vittoria a Ruosina (alle 21). La santa messa in suffragio è in programma domenica (21 giugno) alle 11 nella chiesa di Santa Assunta Cardoso.