Divieti di balneazione, Giovannetti a Fratoni: “Torni in Versilia quando ha soluzioni”

Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti replica all’assessore all’ambiente della Regione Toscana, Federica Fratoni sui divieti di balneazione scattati in Versilia: “Quando c’è da aprire discariche ed inceneritori le soluzioni si trovano – dice il primo cittadini – quando c’è da dare risposte ed investire per risolvere problematiche annose, che riguardano le imprese, il territorio ed il lavoro, il tempo continua a passare senza soluzioni definitive”.

” Al tavolo, per parlare degli espandenti di Camaiore e Viareggio – dice Giovannetti – tema di cui si parla anche in questo caso da tanti anni, c’era connesso, in video conferenza, il nostro ingegnere Filippo Bianchi che è anche componente della commissione tecnica. Noi vogliamo soluzioni, non progetti. La Fratoni torni in Versilia quando ha soluzioni concrete e non il solito nulla di fatto”.

Nel frattempo il divieto di balneazione alla foce del fosso Fiumetto è stato revocato.