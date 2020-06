Lutto al CarnevalDarsena, morta Lisandra Biagini

Al presidente del CarnevalDarsena Massimiliano Pagni ha scritto in giornata il sindaco di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti, per associarsi al cordoglio per Lisandra, tra le promotrici del gemellaggio con Viareggio: “A nome mio personale e della città intera esprimo il cordoglio più profondo per la scomparsa di Lisandra Biagini, tra le promotrici del gemellaggio Viareggio – San Benedetto, moglie di un trabaccolaro che imparò il dialetto e la cucina sambenedettese”.