Massarosa, al via gli interventi straordinari per la sistemazione del verde pubblico

Sono iniziati in questi giorni gli sfalci dell’erba straordinari sul territorio di Massarosa. Ad occuparsi degli interventi lungo i cigli stradali e alla sistemazione del verde pubblico sarà una ditta esterna alla quale l’amministrazione ha appaltato i lavori per un importo di 18 mila 134 euro. Questi riguarderanno l’intero tratto della via Sarzanese che attraversa il Comune. Saranno interessate dalle operazioni di pulizia anche le frazioni: in via Calagrande, via Sassaia, via Fosso Legname, via dei Ghivizzani e via della Pace a Piano di Mommio, così come in via Selvarelle, via della Fornella e via Emilia Nord a Stiava.

Gli sfalci saranno effettuati inoltre a Massarosa, via Bicocca, Quiesa, via del Molinaccio e via A. Baccelli, Bozzano in via della Cava, Massaciuccoli in via di Balbano. I lavori interesseranno anche le frazioni di Bargecchia in via del Colle e via del Lucchese fino al Pitoro, Piano del Quercione e Pieve a Elici in via Coli e Spezi, Montigiano in via di Inta e in via del Palazzetto, Gualdo in via di Quiavra e via del Sorbo.

“Si tratta – spiegano il sindaco Alberto Coluccini e gli assessori a decoro urbano Elisabetta Puccinelli e lavori pubblici Franco Simonini – di lavori indispensabili per mantenere pulito e ordinato il nostro territorio. Purtroppo a causa dell’elevato numero di pensionamenti degli anni passati nel nostro Comune e al mancato reintegro del personale, l’ufficio tecnico non dispone più all’interno del proprio organico di personale specializzato, nè tantomeno i mezzi adatti per questi interventi. Per questo è stato necessario appaltare i lavori ad una ditta esterna con le risorse che siamo riusciti a recuperare, consapevoli che la cifra necessaria sarebbe dovuta essere maggiore”.