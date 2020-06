Raso (Fdi): “Divieto di sosta davanti alla lapide di Angelo Basalari”

Divieto di sosta davanti alla lapide di Angelo Basalari a Viareggio. A chiederlo è il responsabile del dipartimento sicurezza e legalità di Fratelli d’Italia, Vitantonio Raso.

“Ogni anno la Croce Verde ricorda con una corona di alloro Angelo Basalari, volontario autista della Croce verde medaglia d’oro al valore della sanità morto nel 1966 – ricorda Raso – Non capisco a cosa serva tutto ciò, se poi durante l’intero arco dell’anno ci sono sempre macchine parcheggiate davanti alla lapide e, nel tardo pomeriggio, un furgone di colore bianco che copre sia la lapide che la corona”.

“Ogni anno – prosegue Raso – scrivo sia al comune che alla Croce Verde per segnalare il fatto, ma nulla è mai cambiato nel corso degli anni. Ritengo che si debbano prendere provvedimenti, creando uno spazio idoneo per evitare il posteggio selvaggio davanti alla lapide e perché no, mandando anche qualche volontario a pulire di tanto in tanto la siepe e la lapide. Insomma, l’ideale sarebbe mettere un divieto di sosta davanti alla lapide per liberare la visuale e rendere omaggio come si deve al compianto servitore dello stato“.