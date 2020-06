Viareggio, nuova sede per la refezione scolastica e i servizi all’infanzia

Nuova sede per gli uffici della divisione Refezione scolastica e Servizi all’infanzia di iCare che, da domani (24 giugno) si trasferiscono in via Nicola Pisano 2, di fianco al mercato ortofrutticolo di Viareggio.

I locali, di proprietà del Comune, sono stati ristrutturati e dati in locazione ad iCare che ha provveduto all’arredamento e li ha resi funzionali per le proprie attività.

“C’era l’esigenza di trovare spazi adeguati al personale impiegato, soprattutto in relazione ai nuovi protocolli contro il contagio da covid-19 – spiega l’assessore al patrimonio, Laura Servetti -. Inoltre, con l’affidamento della gestione completa dei nidi alla società ICare, si è sentita la necessità di avvicinare gli uffici all’utenza. E’ infatti proprio sui nidi che il coordinamento tra genitori e uffici amministrativi deve essere più forte ed immediato. Abbiamo quindi deciso di ricorrere al patrimonio comunale – conclude Servetti – ottimizzando le esigenze dei lavoratori con l’attenzione massima all’utenza”.

ICare, di fronte alla necessità di ingrandire gli spazi, ha ritenuto importante sfruttare questa opportunità offerta dal Comune e rendere gli uffici della Refezione scolastica e dei Servizi all’infanzia più vicini ai cittadini, per facilitare loro l’accesso e la possibilità di essere raggiunti anche utilizzando i mezzi pubblici. Inoltre, gli ampi locali per il personale e la dirigenza, consentono di riunire in un’unica sede tutti gli uffici di riferimento per i genitori.

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni ai servizi comunali per la prima infanzia (0-3 anni), per l’anno educativo 2020-2021. Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente on-line entro il 30 giugno.

Tutta la modulistica necessaria e le istruzioni per la compilazione delle domande sono disponibili sul sito. Gli uffici sono aperti ma ricevono esclusivamente su appuntamento la mattina dalle ore 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 17 per offrire supporto informatico. È possibile contattare l’Ufficio servizi scolastici ICare al numero 0584.3811200 o inviare una mail all’indirizzo serviziscolastici@icareviareggio.it per chiarimenti e per fissare un appuntamento.