Lavori all’acquedotto, possibili disagi a Piano di Mommio

Interventi sulla rete pubblica per rendere più efficiente l’acquedotto del Comune di Massarosa. Domani (25 giugno) sono in programma i lavori sulla rete idrica che interesseranno la frazione di Piano di Mommio.

Le lavorazioni richiederanno la sospensione del servizio idrico in particolare tra le 8,30 e le 14,30. Saranno interessati dal provvisorio disservizio circa 610 utenti, gran parte dei quali su territorio di Camaiore. Per il Comune di Massarosa il disagio riguaderà le utenze di via Fosso Legnami a Piano di Mommio.

La società Gaia avvisa che al termine dell’intervento e al ripristino del servizio potrebbero verificarsi presenza di torbidità, che scomparirà lasciando scorrere per qualche minuto l’acqua. In caso di maltempo l’intervento potrebbe essere rinviato.