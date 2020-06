“Misteri d’Italia”, a Massarosa il concorso per romanzi inediti

Nel Comune di Massarosa è stata indetta la seconda edizione del concorso letterario Misteri d’Italia, promosso dall’associazione Nati per scrivere, attiva da anni per promuovere cultura in Versilia e in Toscana.

Il concorso, a partecipazione gratuita, è riservato a romanzi inediti a tema e mette in palio libri, un cesto di prodotti locali e soprattutto la pubblicazione con il marchio editoriale Nps Edizioni.

“Si tratta di una bella occasione – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Massarosa, Michela Dell’Innocenti – per chi ha un manoscritto nel cassetto, di farsi leggere, in un momento difficile per il settore editoriale e per i giovani scrittori”.

Per info www.natiperscrivere.it o www.npsedizioni.it