Viareggio, partiti i lavori di riqualificazione al quartiere Lenci

Sopralluogo del sindaco Giorgio Del Ghingaro ai lavori al quartiere Lenci di Viareggio: sul cantiere questa mattina, insieme all’assessore Gabriele Tomei e il consigliere Carlo Lippi, anche Andrea Bertoncini e Lorenza Cardone, presidente e dirigente dell’Erp, oltre ovviamente alla ditta incaricata.

La ristrutturazione al complesso residenziale di Viareggio, in via Lenci, che coinvolge la totalità dei 126 appartamenti (numeri civici 6-18-20-22-24), è iniziata lo scorso 28 maggio e la durata per l’esecuzione, come da bando di gara, è di 502 giorni. L’importo di aggiudicazione ammonta a 1.517.952,796 euro.

“Abbiamo iniziato la riqualificazione dell’intero quartiere Lenci – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro – è un intervento di concretezza atteso da decine di anni: un investimento importante fatto in collaborazione con Erp, ente nel quale abbiamo finalmente un ruolo attivo, e che ringrazio per aver dato corso alle indicazioni di questa amministrazione”.

“Non è stato facile reperire i fondi, perché la situazione non era facile dal punto di vista finanziario per ammanchi pregressi – aggiunge l’assessore Tomei -: una volta sistemate le questioni economiche abbiamo iniziato a progettare: tutto l’iter è andato avanti abbastanza velocemente e finalmente siamo riusciti a fare la gara”.

Tecnicamente i lavori consistono nel ripristino corticale delle parti degradate del cemento armato faccia a vista dell’edificio tramite distacco delle parti ammalorate, ripristino del calcestruzzo previa protezione delle armature scoperte con prodotti appropriati, rasatura delle superfici e nuove coloriture. Completeranno i lavori alcuni interventi sull’impianto di illuminazione delle parti condominiali.

“Un lavoro che viene fatto in piattaforma, quindi un lavoro aereo e impegnativo – aggiunge Bertoncini -, l’appalto è stato aggiudicato a una ditta che da sempre fa questo tipo di attività e la cosa ci rinfranca molto: dopo la ristrutturazione del cemento armato è prevista la sostituzione delle coperture dei terrazzi e la tinteggiatura delle facciate. Il quartiere cambierà decisamente volto”.

Le opere in corso di esecuzione costituiscono di fatto un intervento di vero e proprio restauro esterno del complesso che, insieme alle nuove coloriture, rappresenteranno un intervento atto a riqualificare e caratterizzare l’edificio considerato di notevole importanza fra gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica della città di Viareggio.

Un intervento che arriva dopo il rifacimento del tetto del quartiere Fontanini: circa 350mila euro, destinati per tre stabili, con tre diversi numeri civici, per un totale di 50 alloggi interessati. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria concentrati soprattutto nel rifacimento del tetto e degli impianti che, comprensivi di ritardi dovuti al Covid, dovrebbero concludersi entro la prima settimana di luglio.

“Dopo le facciate esterne passeremo al verde, che verrà interamente riqualificato – conclude Del Ghingaro –. Il Lenci è una tessera di un puzzle più grande: a questi lavori altri seguiranno e altri ancora stanno per essere conclusi. Un segnale di attenzione per il quartiere e per tutta la città”.