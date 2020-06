Pd Viareggio, il commissario: “Nessun voto sull’alleanza con Del Ghingaro”

Nessun voto ‘contro’ l’alleanza con il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro. È questa l’analisi di Alessandro Franchi, commissario del Pd di Viareggio dopo l’assemblea di ieri.

“Ieri sera alle 21 – spiega Franchi – si è tenuto in videoconferenza un attivo degli iscritti convocati dal commissario Alessandro Franchi. All’ordine del giorno vi erano le comunicazioni dello stesso commissario con la volontà di aggiornare gli iscritti e confrontarsi sulla strada che in queste settimane è stata percorsa. Alla riunione hanno partecipato 33 persone e ne sono intervenute 18. Non vi è stata la presentazione di alcun documento e quindi, ovviamente, non si è sviluppata una discussione o una votazione in tal senso”.

“La riunione, convocata da Alessandro Franchi – si legge nella nota del partito – è stata l’occasione utile per ribadire, ancora una volta, le intenzioni e le tappe del percorso che il commissario sta conducendo. In un momento difficile, come quello che stiamo vivendo, alla luce dei grandi stravolgimenti che il Covid-19 ci ha procurato e lasciato, di fronte al rischio che le destra possano affermarsi e arrivare al governo delle città più importanti e strategiche per la Regione Toscana è compito e responsabilità del Partito Democratico confrontarsi e verificare le possibilità di dialogo con tutte quelle forze e amministrazioni che si riconoscono nello spazio del centro-sinistra e nei nostri valori progressisti. In questa direzione si è aperto uno spazio di discussione anche con Giorgio Del Ghingaro, attuale sindaco di Viareggio, con il quale ci siamo confrontati e in cui abbiamo trovato una disponibilità al dialogo con il Partito Democratico sui temi di interesse viareggino, versiliese e toscano”.

“L’incontro che si è tenuto ed ha visto la partecipazione di alcuni iscritti è una delle tappe di un percorso di ascolto – conclude Franchi – che non si chiuderà né si fermerà con la serata di ieri sera. La volontà, infatti, è quella di proseguire rapidamente con ulteriori momenti di discussione e scambio con tutti gli iscritti del Pd di Viareggio, con il Partito Democratico della Versilia e tutti coloro che nella società civile, nei mondi del volontariato, dell’impresa e della cultura si riconoscono nei valori progressisti e del centro sinistra.