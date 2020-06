Fratelli d’Italia, a Viareggio l’incontro pubblico sulla sicurezza

Rendere Viareggio una città sicura. E’ questo il filo conduttore dell’incontro pubblico e aperto ai cittadini organizzato da Fratelli d’Italia in programma mercoledì (1 luglio) per illustrare il programma in vista delle amministrative. L’evento si svolgerà in due luoghi: alle 14, 30 alla pineta di Ponente in viale Capponi, all’angolo con via Vespucci e alle 16 alla stazione ferroviaria di Torre del Lago.

All’appuntamento, pensato dal dipartimento regionale legalità, sicurezza, immigrazione di Fratelli d’Italia saranno presenti il deputato Riccardo Zucconi, il responsabile regionale del dipartimento Lorenzo Baruzzo, il portavoce Fdi Viareggio e candidato sindaco Massimiliano Simoni, il viceresponsabile regionale del dipartimento Andrea Romiti, il responsabile provinciale di Lucca Vitoantonio Raso, il presidente del circolo Fdi Viareggio Marco Dondolini e il presidente del circolo Fdi di Torre del Lago Carlalberto Tofanelli.