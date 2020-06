Giovani chef in vetrina, oltre 70 le video ricette realizzate dagli alunni toscani

Oltre settanta i video di ricette realizzati da sei istituti alberghieri toscani. E’ questo il risultato dell’iniziativa Giovani chef in vetrina ideata dalla Regione durante l’emergenza. Tra i partecipanti anche il Marconi di Viareggio e Fratelli Pieroni di Barga.

Durante il lockdown gli assessorati regionali all’agricoltura, al turismo e alla formazione hanno voluto rilanciare il rapporto con le scuole invitando gli studenti a mettersi alla prova con la cucina e con le tradizioni. Grazie alla collaborazione dei professori che già avevano aderito ai concorsi culinari di Primi di Toscana, è nato questo progetto in cui ragazze e ragazzi, inviando da casa tramite smartphone le loro video-ricette, hanno privilegiato l’uso di ingredienti locali e stagionali mostrando al contempo le varie fasi di preparazione dei cibi del territorio. Hanno partecipato all’iniziativa anche gli istituti Fanfani Camaiti di Caprese Michelangelo, Foresi di Portoferraio, Martini di Montecatini Terme e Buontalenti di Firenze.

Giovani chef in Vetrina, oltre a dare visibilità alle pietanze elaborate, ha messo in luce l’abilità dei ragazzi nella scelta delle materie prime e nella loro trasformazione. In particolare questa attività è servita a far conoscere, tra le promesse della ristorazione, le specialità toscane di nicchia che hanno ricevuto importanti riconoscimenti: Dop, Igp, prodotto agroalimentare tradizionale, filiera corta. Gli studenti hanno cercato, oltre che cucinare, di “riempire lo schermo”, con la loro verve e carica comunicativa. “Un grande driver del turismo toscano è l’enogastronomia e per questo avere degli istituti alberghieri che formino gli addetti del nostro sistema dell’accoglienza è fondamentale. Iniziative come queste li rendono protagonisti e stimolano la loro inventiva – ha commentato l’assessore Stefano Ciuoffo -. Il miglior investimento per il nostro futuro”.

“Ancora una volta le nostre scuole hanno dimostrato la loro voglia e la loro capacità di essere presenti nei progetti che la regione Toscana porta avanti con passione e determinazione – ha aggiunto Cristina Grieco -. Hanno contribuito ad arricchire Vetrina Toscana con piatti di eccellenza e di tradizione. Un voler bene alla nostra terra ed apprezzare quello che dona e propone con la sua gente, con i tanti appassionati di cucina ed i molti cultori e professionisti del cibo che mettono sulle nostre tavole dei capolavori, sempre da primato. Anche questa esperienza ci dà testimonianza di quanto la Toscana sia capace di fare e di essere scuola”.

“E’ una grande soddisfazione vedere come intorno al tema enogastronomico si possano creare ponti, connessioni positive anche in periodi difficili come quello del lockdown che ci siamo appena lasciati alle spalle. Tanti i ragazzi che prontamente hanno risposto alla chiamata della regione Toscana, mettendo a frutto i loro studi e la concreta conoscenza del territorio e dei tanti straordinari prodotti offerti dall’agricoltura toscana – ha sottolineato Marco Remaschi -. Hanno aperto le cucine di casa e proposto la loro personale ricetta, esaltando gli ingredienti e dando valore a chi, in questi mesi, non ha mai smesso di lavorare per garantire alimenti per tutti. Una collaborazione tra settori e un senso di comunanza al territorio che dà luce al futuro”.

I filmati raccolti saranno pubblicati con l’hashtag #GiovaniChefInVetrina sui canali di Vetrina Toscana, il progetto della regione Toscana e di Unioncamere regionale che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio, e di Intoscana.it, portale regionale e testata giornalistica che si propone di raccontare le storie e le realtà più significative del nostro territorio, con il supporto “social” di BuyFood, la manifestazione che promuove i prodotti agroalimentari Dop, Ipg ed agriqualità della Toscana. Sul profilo Youtube di Vetrina Toscana verrà creata un’apposita playlist con tutti i video pervenuti. I più rappresentativi saranno disponibili sul sito ufficiale Vetrina.toscana.it e verranno condivisi sui profili Facebook e Instagram con una rubrica bisettimanale. Intoscana.it dedicherà una sezione speciale sul portale. BuyFood, infine, potrà valorizzare online le clip che approfondiscono una o più eccellenze agroalimentari della Toscana.