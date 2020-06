Strage di Viareggio, Barbara Paci sarà alla Casina dei ricordi

Anche la candidata sindaca Barbara Paci si unirà questa sera (29 giugno) alle 23,48 al momento di raccoglimento in ricordo delle vittime della strage di Viareggio. Un’iniziativa organizzata dall’associazione Il Mondo che vorrei alla Casina dei ricordi per non dimenticare la terribile notte di undici anni fa. Una manifestazione che quest’anno dovrà rinunciare al tradizionale corteo senza però perdere lo spirito di una comunità che si stringe nel dolore e nella forza.

“Ci saranno le luci accese, le manifestazioni private alle finestre delle case, ma ci mancherà quel corteo, quella celebrazione collettiva, quello stringersi fra noi e intorno ai famigliari delle vittime per far sentire al mondo intero che non dimentichiamo e che non dovrebbero succedere mai più cose del genere – ha commentato Barbara Paci -. Pochi turisti quest’anno e ci mancheranno anche le loro facce attonite ma subito partecipi del dolore di una città che per una sera diventa anche la loro.”