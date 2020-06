Alla Casina dei ricordi la commemorazione delle vittime della strage

Nessun corteo, a causa del covid-19, ma Daniela Rombi, che nella strage di Viareggio del 29 giugno 2009 perse la figlia 21enne, Emanuela, così come altri familiari e anche alcuni cittadini, hanno percorso ieri sera a piedi le vie della cittadina della Versilia per poi ritrovarsi alla Casina dei ricordi in via Ponchielli per commemorare le 32 vittime.

Tra i presenti in via Ponchielli anche i sindaci di Viareggio e Camaiore, Giorgio Del Ghingaro e Alessandro Del Dotto, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il consigliere regionale Stefano Baccelli e alcuni lavoratori arrivati da Sesto San Giovanni (Milano) per far sentire la propria vicinanza ai familiari.

Alle 23,48, ora del disastro, i 32 rintocchi della campana della Casina e di quelle delle chiese di Viareggio per ricordare le vittime in quelle delle chiese di Viareggio.