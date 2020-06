Isolamento nella natura ma a due passi dal mare. Se la formula agriturismo è sempre stata vincente in questa estate post-emergenza potrebbe diventare addirittura strategica per il turismo anche in Versilia.

“Le strutture che uniscono produzione agricola e servizi turistici hanno due caratteristiche che sembrano ideali per la situazione che stiamo vivendo – spiega Massimo Gay, responsabile Cia Versilia – isolamento e ampi spazi, senza perdere, nel caso della Versilia, la vicinanza da luoghi di interesse artistico o di svago”.

Inizio non facile nel post lockdown anche per le strutture targate Cia – Confederazione Agricoltori Versilia ma c’è ottimismo: “Ripartire è stata dura – racconta Isabella Cavallini dell’Agriturismo Villa Cavallini a Camaiore – ma la nostra struttura permette davvero agli ospiti di soggiornare senza incontrarsi, vivendo sia gli spazi interni che quelli esterni di questa sede storica che risale alla fine del Seicento, in assoluta tranquillità e sicurezza. Per agosto abbiamo già molte richieste e per tutti ci sarà la possibilità di assaggiare le nostre patate, le nostre cipolle ed i frutti che in questi mesi abbiamo continuato a lavorare nell’agriturismo”

Proprio così perchè gli agriturismi rappresentano un presidio per il paesaggio oltre che un volano per l’economia dei territori anche e soprattutto ai tempi del Covid19.