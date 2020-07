In scooter contro un’auto, è grave

E’ in gravi condizioni uno scooterista che ha avuto un incidente contro un’auto in via Unità d’Italia. Lo scontro è avvenuto attorno alle 22 di stasera (1 luglio) per cause che sono ancora in corso di accertamento.

La centrale operativa del 118, ricevuta la richiesta d’intervento, ha inviato sul posto un’ambulanza e un’auto medica. Il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso del Versilia con il codice rosso. Da qui poco dopo i medici hanno deciso di trasferirlo all’ospedale Cisanello.